Concert, Rencontre, Sortie

Bal de Printemps

Venez en famille et entre amis !

À partir de 19h : Buvette, Grillades, Crêpes, Pizzas & Frites…

21h00 Musique Live : « Smokin’ Jive » Hot Jazz from New Orleans

https://www.facebook.com/SmokinJive/videos/282062806290580