Bal de Printemps (et des 10 ans!) du Cause Toujours

Comme à chaque changement de saison, le café associatif et espace de vie sociale » Le Cause Toujours » organise une soirée Bal-Concert. Un moment convivial et festif qui amène culture et musique au sein de l’espace public.

Et ce bal de printemps 2025 est bien particulier… Il ouvrira officiellement les festivités dédiées aux dix ans du Cause Toujours !

Après le Bal de Printemps, une boum déguisée aura lieu le 19 avril, avant une AG en fanfare le 25 Avril, sur la rue Gaston Rey.

RDV à partir de 18h pour retrouver l’Espace associatif, la buvette, de quoi grignoter…

Puis à 18h30, c’est DJ Frisouille qui chauffera l’ambiance avec sa sélection musicale.

Nous accueillerons ensuite dès 20h15 les Nantais.es de Solar Project.

Depuis huit ans, Solar Project fait battre son grand coeur à travers toute la France en nous éblouissant de sourires et de musique chaloupée. Une Afro-Pop » feel-good » et contagieuse que les six musiciens nantais délivrent avec leur énergie solaire. Deux EP et des centaines de concerts (auprès d’Orelsan, Deluxe, Suzanne, Naâman…) auront permis au groupe d’affiner son style musical hybride aux influences et sonorités multiples.

Une exploration qui se traduit aujourd’hui par un premier album Coeur Eclair écrit en français. Dix titres au style afro-pop affirmé, taillés pour se faire une place de choix sur la scène française.

Ça va danser, déguisé.es pour celles et ceux qui le souhaitent, sur le thème de » Love, colors and galaxy » !

Pour finir, de 22h à minuit, nous enflammerons ensemble et de nouveau le dance floor pour un Danse Toujours avec DJ Frisouille et ses vinyles jusqu’à minuit.

L’entrée est ouverte à toutes et tous, à prix libre.