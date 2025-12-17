Bal d’Hiver du Cause Toujours

Comme à chaque changement de saison, le café associatif et espace de vie sociale » Le Cause Toujours » organise une soirée Bal-Concert. Un moment convivial et festif qui amène culture et musique au sein de l’espace public !

RDV à partir de 18h pour retrouver l’Espace associatif, la buvette, de quoi grignoter…

Puis à 18h30, c’est DJ Mnemozik Exoset qui chauffera tranquillement l’ambiance avec sa sélection musicale.

Nous accueillerons ensuite dès 20h15 Los[K]soS. Ce septet stéphanois déjanté est costumé sur scène en maire, prêtre, gendarme, lieutenant et magistrats : ça donne le ton ! Vous en avez assez de l’immobilisme ambiant, de l’inertie politico-médiatico-économique qui fait notre quotidien ? Envie de changement ? Envie de mouvement ? Los[K]soS vous ont compris et entendus ! Ils vous proposent un grand rassemblement participatif, plus d’une heure de propagande musicale intensive, avec la certitude que nous serons … là pour en découdre ! Bref, ça va danser avec cette belle équipe !

Pour finir, de 22h à minuit, nous enflammerons ensemble et de nouveau le dance floor pour un Danse Toujours avec DJ Mnemozik Exoset jusqu’à minuit.

L’entrée est ouverte à toutes et tous, à prix libre.