Bal Trad – Chez Les Zythonautes avec DiaTao

Passionné par l’univers des danses traditionnelles depuis leur rencontre en 2010, Tao Dumur fait du Diato et propose DiaTao: un bal folk solo à l’accordéon diatonique. Des compositions inspirées des airs traditionnels et de leurs danses en groupe, couple et tas pour un répertoire de bal folk (mazurka, cercles et autres scottishes) avec une pointe de danses du sud-ouest, pour faire danser les oreilles et vibrer les pieds.