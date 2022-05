Bal trad chez Les Zythonautes avec les MoZaïk

Les Zythonautes sont heureux d’accueillir une nouvelle fois MoZaïk, qui va vous emmener en voyage au coeur des musiques du Massif Central et de l’Écosse! Bal pour initiés et débutants !

Les mélodies de leur répertoire sont issues d’anciennes traditions musicales et refont surface dans un jeu moderne, dynamique et authentique.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ffcfoxf0XJU

Facebook: https://www.facebook.com/MozaikTrio/

Entrée Prix Libre et conscient

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi du vin, des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication zythos) , du saucisson, du fromage, du paing’ !!!