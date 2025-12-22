Concert

Bal Trad folk & klezmer

19h : Folk avec l’atelier TAGAZIk du CAEM. 21h : Klezmer avec les carpes augmentées. Bals animés par des maîtres de danses ! Buvette et petite restauration.

Le 17/01/2026 19:00

1 rue Justin Jouve 26220 Dieulefit Tél. 04 75 52 06 44

Payant