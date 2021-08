Balade de Léoncel à St Martin le Colonel qui s’écoute et se chante, et qui se termine par un apéritif en chansons.

» On fait sonner les grottes, on écoute les ruisseaux, on donne de la voix au Pas de l’Echo, on contemple avec les oreilles, on chante des chansons… « .

Infos pratiques :

Rendez-vous à St Martin le Colonel, place de la mairie, covoiturage jusqu’à Léoncel. Pic-nic dans le sac et apéro offert à l’arrivée.

Une action menée par le collectif de musiciens le Grand Larsen, dans le cadre de la résidence CTEAC portée par la Communauté de Communes du Royans Vercors.