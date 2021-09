Balade commentée et inauguration du sentier Peysson

Une agréable promenade empruntant un très ancien chemin récemment rouvert, permettra de faire revivre les multiples activités, aujourd’hui oubliées, qui rythmaient alors la vie de la forêt de Marsanne.

Le Chemin de Peysson, bien visible sur le cadastre de 1810, était destiné à la vidange du bois de coupe et à l’accès aux pâturages sur la Plaine de Bouvet.

Tout près, il croise la limite de la parcelle cédée à la « fabrique » Notre-Dame de Fresneau pour l’implantation du grand sanctuaire. Témoin, sur la gauche, une borne placée en 1931, portant le F de Fresneau et les armes de Marsanne (double croix du Légat Adhémar de Monteil).

Plus haut, l’ancienne carrière de pierre de taille Bouvet, ouverte en 1883, témoigne d’une industrie autrefois florissante. Ce ne sont pas moins de sept carrières de pierre de taille, ou à chaux, qui ont été exploitées au XIX siècle dans la forêt communale.