Balade commentée: le lac du Meyrol et les Îles du Rhône

Balade commentée et animée, pour découvrir la faune et la flore de ces milieux naturels! Inscription obligatoire – Gratuit.

PROGRAMME

10h : RDV à l’entrée de la base de loisirs de Montélimar pour la visite du lac du Meyrol

12h : Pique-nique tiré du sac prés du lac

14h : RDV à l’entrée du site des Îles du Rhône pour une visite d’un chapelet d’étangs

(accès au site après les ponts de la Centrale hydroélectrique et écluse de Châteauneuf-du-Rhône, et du petit canal – croisement routes des Îles et chemin de Chambaud)

Possibilité d’assister, aux choix, à l’animation du matin OU de l’après-midi OU les deux !

GRATUIT – Inscription obligatoire par mail à animation01@cen-rhonealpes.fr ou par tél au 07 88 12 51 79.