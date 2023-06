Balade Contée sur Die

Virginie Cointepas est conteuse depuis plus de 15 ans, et habite à Die depuis plus de 10 ans. Elle crée des liens entre les contes et les paysages, la ville et les lieux alentours, la faune et la flore locale. Les histoires venues des 4 coins du monde sont drôles, étonnantes et entrecoupées de moments courts de marche facile.