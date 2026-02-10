Balade découverte des plantes sauvages et médicinales des bords du Rhône

Partez à la rencontre des plantes sauvages et médicinales des bords du Rhône, sur la Viarhona. Découvrez les vertus, les usages et les secrets des plantes sauvages qui soignent mais aussi des arbres et des arbustes.

Ce que vous allez découvrir

– Comment reconnaître les plantes sauvages et médicinales dans leur milieu naturel

– Leurs usages traditionnels, leurs vertus (herboristerie, phytothérapie, gemmothérapie, aromathérapie, fleurs de Bach …)

– Leurs histoires et légendes

Informations

Public : Enfant, Adulte et Famille. Le groupe est de petite taille afin de veiller la qualité de l’information et à la sécurité des participants. Il n’ est pas obligatoire d’ avoir des connaissances dans les plantes.

Niveau de marche : Facile, de 0m de dénivelé, sentier sans engagement technique mais le sentier empruntant des chemins naturels, il est donc recommandé de porter des chaussures fermées type baskets ou de randonnée. Ce sentier peut accueillir les poussettes .

Distance : entre 1km et 1,5km

Pensez à vous équiper de :

– 1litre d’eau/ personne

– Casquette, chapeau pour se protéger du soleil + crème solaire

– Bâtons de marche si vous le souhaitez

– Nos amis les animaux sont acceptés mais doivent être tenus en laisse

Rendez -vous sur le parking du ball trap situé sur votre gauche lorsque vous passerez le pont et les feux tricolores de la CNR Henri Poincaré en venant de Châteauneuf du Rhône.