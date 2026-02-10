Balade des plantes médicinales : Cueillette & Flacons

Découvrez au fil d’une balade facile, les plantes médicinales, leurs histoires, légendes et vertus. Apprenez à les reconnaître, les cueillir et les transformer en remède naturel et simple pour toute la famille : un vinaigre médicinal

Découvrez les plantes médicinales de façon ludique. Je vous accueille avec une boisson de bienvenue aux plantes.

Chaque participant recevra un cadeau, un livret résumé ( pour les adultes) et un cahier ludique ( pour les enfants). Le matériel de transformation est inclus dans le tarif pour chacun.

Ce que vous allez découvrir :

-Comment reconnaître et cueillir les plantes sauvages et médicinales dans leur milieu naturel, en toute sécurité et dans le respect de la nature.

-Comment les transformer en préparations simples pour toute la famille :vin médicinal, vinaigre aromatique, extrait alcoolique, huile solaire de fleurs, macérat, infusion, sirop, selon les plantes du moment.

– Leurs usages traditionnels, leurs vertus et leurs différents modes d’action (herboristerie, phytothérapie, gemmothérapie, aromathérapie, fleurs de Bach…)*

– Leurs histoires, anecdotes et légendes, parce que chaque plante a son caractère et sa mémoire.

*Selon le thème de la balade et les plantes rencontrées.

Informations :

Public : Enfants à partir de 8 ans, adultes

Les groupes sont volontairement petits afin de garantir la qualité des apprentissages, un accompagnement personnalisé pendant la cueillette et la sécurité de chacun. Aucune connaissance préalable n’est nécessaire : tout est expliqué pas à pas.

Niveau de marche : Facile ? entre 0 et 150 m de dénivelé.

Le sentier ne demande pas de technique particulière, mais comme nous marchons en milieu naturel, des chaussures fermées (baskets ou randonnée) sont recommandées. Le sentier comporte une montée assez franche et ensuite la descente dans des pierres sur une distance peu élevée.

Distance : entre 2 km et 3 km.

Pensez à vous équiper de :

– 2 litres d’eau/ personne

– Casquette, chapeau pour se protéger du soleil + crème solaire

– Bâtons de marche si vous le souhaitez

– Un petit sac Kraft pour la cueillette et une paire de ciseau ou sécateur

Nos amis les animaux sont acceptés mais doivent être tenus en laisse

Rdv Parking public entrée du village