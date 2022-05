Balade en gyropode  » De Saint-Joseph en Hermitage  » avec Terres de Syrah

Empruntez la passerelle historique du célèbre architecte Marc Seguin et explorez Tournon-sur-Rhône : arpentez la vieille ville et ses ruelles et découvrez les secrets de la 4ème plus grande ville ardéchoise. Grimpez sur le « Sentier des Tours » qui surplombe la ville et relie les anciennes tours de guet pour admirer les toits en tuile du coeur médiéval, le Château de Tournon, le lycée Gabriel Faure et la somptueuse Colline de l’Hermitage sur la rive opposée. Au retour à la Cave de Tain, vous poursuivrez ce moment de découverte par une dégustation commentée de nos crus.

Contactez-nous pour organiser votre découverte historique et oenologique de Saint-Joseph et Hermitage !