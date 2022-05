Balade en trott électrique tout terrain dans les vignobles – Terres de Syrah

Envie d’une balade originale, fun et sportive ? Découvrez les vignobles autour de Tain l’Hermitage en trottinette électrique tout terrain ! Notre partenaire Trot Trot Trot vous emmène à la découverte des vignobles de Crozes-Hermitage et Hermitage lors d’une balade encadrée pour un moment d’évasion et de sensations. Les trottinettes électriques ressemblent à des VTT (grosses roues, suspensions, freins à disque, etc.) et vous offrent un grand confort d’utilisation. Avec leur assistance électrique, elles sont silencieuses et respectueuses de l’environnement. Les trottinettes électriques sont faciles d’utilisation, donc accessibles à tous, et procurent des sensations de glisse sans effort, en toute sécurité (vitesse maximum 25 km/h). Elles vous permettent de vous déplacer au coeur des vignobles et de gravir les coteaux de nos appellations sans difficulté pour en admirer les splendides panoramas. Au retour à la Cave de Tain, vous poursuivrez ce moment de découverte par une dégustation commentée privée de nos crus.

Infos pratiques :

? Sur réservation toute l’année sur demande, selon nos disponibilités et celles de Trot Trot Trot. Réservation aussi tôt que possible conseillée !

? Heure de RDV fixée 15 minutes avant le début de la balade.

? Durée de l’activité : 1h de balade trottinette + dégustation.

? Départ à partir de 4 inscrits. 9 participants maximum par balade.

? Non autorisé pour les femmes enceintes.

? A partir de 12 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Limite de poids : 100kg.

? Pré-requis d’accès à l’activité : savoir faire du vélo ou de la trottinette. Prévoir une tenue sportive et chaussures fermées. Casque fourni.

? Activité susceptible d’être décalée, modifiée ou annulée en fonction des conditions météo.