Balade gourmande : les saveurs secrètes des plantes

Partez à la découverte de la garrigue provençale le temps d’une balade de 2h mêlant nature, saveurs locales et secrets de plantes. On chemine entre thym, romarin et lavande sauvage, aux abords du village perché de Roussas, en Drôme Provençale, …

Départ à pied sur un sentier. En chemin, on s’arrête, on touche, on sent ? le thym qui pousse dans les murets de pierre sèche, le romarin en fleur, la lavande sauvage qui parfume l’air chaud, et bien d’autres plantes que l’on croise au fil du parcours.

Je vous raconte leurs secrets : vertus, usages traditionnels, légendes, et leur lien avec les paysages et les hommes qui ont façonné ce territoire depuis des siècles. Le chemin frôle les ruelles du village perché de Roussas, avant de s’ouvrir sur un panorama sur la plaine.

Tout au long du parcours, des haltes gourmandes sucrées et salées ponctuent la balade ? chacune liée à une des plantes rencontrées juste avant.

Entre deux haltes, la balade continue son fil : d’autres plantes, d’autres histoires, pour prolonger la découverte au-delà du goût.

Surprise garantie sur ce que vous allez déguster !

Produits issus de producteurs et artisans locaux partenaires (liste des allergènes disponible sur demande).

Tout au long du parcours, trois moments de dégustation racontent le territoire :

-Boisson de bienvenue

-3 douceurs sucrées de la garrigue

-2 saveurs salées provençales

Informations pratiques

Distance : 2 km

Public : Familles · Adultes

Livret ludique offert aux enfants de 4 à 12 ans

Point de rendez-vous précisé sur le ticket de réservation