Balade musicale, Le marcheur vivant

L’Ensemble Orbis est spécialisé dans la création musicale. Orbis signifie boussole en latin et porte une symbolique particulièrement inspirante pour l’Ensemble, en perpétuelle recherche d’un point cardinal utopique, d’un voyage imaginaire vers un monde sonore construit par les désirs des compositrices et compositeurs. Implanté en région lyonnaise, l’ensemble a pour vocation de soutenir des projets de médiation culturelle et artistique dans une logique de partenariat avec les différentes institutions du territoire régional, national comme international.

Attention: nombre de places limitée- réservation obligatoire- ouverture des réservations le 28 août