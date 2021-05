Balade nature: le safari des petites bêtes

Les petites bêtes vous intriguent ou vous passionnent ? Elles vous énervent ou vous dérangent ? Cette balade vous invite à plonger dans leur monde, à apprendre à les connaître, et qui sait, peut-être même à les aimer.

Réputée pour sa richesse entomologique, la Forêt de Saou vous accueille et vous dévoile la vie secrète et passionnante des insectes et autres petites bêtes qui y vivent.

Au départ de l’Auberge des Dauphins, découvrez en compagnie d’un entomologiste la vie et la diversité des petites bêtes peuplant les prairies, les lisières, les ruisseaux et les sentiers forestiers de Saou.

Équipés d’un filet à papillons et d’une boite-loupe, petits et grands capturent en douceur les petites bêtes, les observent, découvrent leur mode de vie avec Maximilien, animateur-entomologiste, avant de les relâcher dans leur milieu naturel.

Cette initiation pédagogique à l’entomologie est adaptée aux adultes et aux enfants accompagnés à partir de 6 ans.

Menée par SESIE – Maximilien Quivrin

Départ : Auberge des Dauphins