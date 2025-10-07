En écho au projet « Paysages sonores du Vercors » porté par le Parc, qui vise à caractériser et créer des solutions collectives pour améliorer la qualité sonore du territoire, une balade sonore est proposée à Die. Accompagnés et munis d’enregistreurs numériques, de micros uni-directionnel ou paraboliques, partez à la découverte des paysages sonores le long d’un parcours et réalisez des cartes postales sonores pour valoriser cette autre forme du paysage que l’on écoute !
Attention, la jauge est limitée à 10 places, premier arrivé, premier inscrit.
Balade sonore Die
