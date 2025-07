Balade sonore – Journées du Patrimoine à Combe Laval

Balade sonore à St-Laurent-en-Royans | Dimanche 21 septembre à 15h 4 / 6

Regardez le paysage avec les oreilles !

Nous vous proposons d’activer vos oreilles pour découvrir les paysages sonores du Vercors ! On vous emmène écouter le paysage avec plusieurs balades, 3 sont encore possibles à l’automne dans le cadre du projet « Paysages sonores du Vercors », porté par le Parc du Vercors !

On part ensemble pour découvrir autrement notre environnement : munis d’enregistreurs numériques, de micros uni-directionnel ou paraboliques, on explore les sons qui nous entourent le long d’un parcours pour créer des cartes postales sonores. Une manière originale et sensible de valoriser cette autre forme du paysage !

Ici, c’est une manière de redécouvrir la Combe et ses richesses qui ont fait que le site est devenu un Espace naturel sensible.

Le lieu précis vous sera communiqué lors de votre inscription (obligatoire).

Alors, prêts à tendre l’oreille ?

Places limitées, premier arrivé, premier inscrit https://nuage.parc-du-vercors.fr/index.php/apps/forms/s/DS56Y47yjCQcXdrztbmsj6rf