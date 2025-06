Balade sonore

On vous emmène écouter le paysage ! Dans le cadre de notre projet « Paysages sonores », on part ensemble en balade pour découvrir autrement notre environnement : par les oreilles.

Munis d’enregistreurs numériques, on explore les sons qui nous entourent le long d’un parcours pour créer des cartes postales sonores. Une manière originale et sensible de valoriser cette autre forme du paysage !

Inscription (obligatoire).

Alors, prêts à tendre l’oreille ?