Balade-spectacle « Célébration des tentatives »

En un instant géologique situé entre -600 et -540 millions d’années, la diversité biologique a explosé: c’est la période du Cambrien, période clé de l’évolution de la vie sur terre, où presque tous les embranchements des espèces animales et végétales modernes ont fait leur apparition. Une vaste gamme de formes comme autant d’expériences anatomiques, de façons de se mouvoir, de se nourrir, de se reproduire. Une grande partie ne survivra pas, mais chacune constitue une branche, une étape pour la construction du buisson du vivant et ses formes actuelles. À travers cet O.V.N.I. (Objet Valentinois Non Identifié), Gwendoline Soublin, Émilie Flacher et la Cie Arnica invitent les habitants, acteurs et spectateurs, à une plongée dans l’histoire de l’évolution de la vie, à un étonnement émerveillé des formes que les vivants peuvent prendre, à une célébration d’une créativité sans limite dont nous sommes les héritiers et les courroies de transmission.

Sur place, food-truck « La Note Gourmande » de 17h à 22h.