Balade temps d’échange sur le futur aménagement du chemin des boeufs

Consciente que cet aménagement induit une nécessaire évolution des usages et des habitudes et par conséquent des interrogations, la Ville a souhaité préciser et apporter des informations sur trois points en particulier : la préservation de l’environnement ; les circulations et le stationnement ; la concertation et

l’information.

– Préservation de l’environnement

S’agissant d’un cadre exceptionnel, situé en bord d’Isère, le volet environnemental a fait l’objet d’une attention minutieuse à chaque étape du développement du projet. De fait, le service des Espaces verts, en lien avec un cabinet de paysagistes, a apporté son expertise. Et la Direction Régionale de

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), propriétaire et gestionnaire des berges, ainsi que la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) ont également été associés.

Le projet prévoit en effet la plantation de plus de 160 nouveaux arbres qui contribueront à la stabilisation des berges, ainsi qu’un diagnostic précis des végétaux existants : Un certain nombre de sujets ont ainsi fait l’objet d’un marquage au regard de leur état sanitaire et de la sécurité des passants. Plantations et élagage seront réalisés avec l’accompagnement d’un écologue, aux périodes les plus indiquées, dans le respect de la faune et de la flore.

La future voie verte épousera les contours d’arbres tout au long de son parcours. Enfin, le choix des revêtements s’est porté sur des matériaux offrant un confort d’usage optimal, et favorisant la perméabilité des sols, tout en préservant le cadre naturel et bucolique du lieu.

– Circulations et stationnement

Des études et diagnostics, réalisés en semaine et le week-end (hors confinement), ont permis de définir le nombre de places de stationnement utilisées et à maintenir et confirment que la mise en sens unique du chemin des Boeufs, d’ouest en est, constitue un axe structurant du programme d’aménagement. Le redimensionnement de la chaussée permet en effet d’accorder davantage d’espace aux piétons, aux personnes à mobilité réduite et aux cycles et de dérouter les itinéraires de transit tout en maintenant une desserte et des accès viables pour les riverains, les véhicules de secours et les livraisons. Par ailleurs, des dispositions adaptées pour la règlementation des circulations sur le chemin des Boeufs, la rue Port-d’Ouvey, le chemin de l’Arnaud et la rue Château-Fleury ont été étudiées et seront adoptées.

Des contrôles renforcés seront effectués pour mettre fin aux infractions et ainsi garantir la sécurité des usagers. A plus long terme, des démarches visant à élargir le débouché du chemin de l’Arnaud sur l’avenue Château-Fleury pourrait être engagées si cela s’avérait nécessaire.

Quant à l’offre de stationnement, elle sera redéployée au regard des usages futurs et permettra de conserver un nombre de places adapté à la fréquentation de la zone. Réaménagé, le parking existant à l’entrée du chemin des Boeufs gardera ainsi les mêmes dimensions, seul le sens entrée/sortie sera

inversé pour limiter le flux automobile au coeur du site. Le long du parcours, plusieurs poches de stationnement seront maintenues. Leur emplacement a été déterminé en fonction des espaces de rencontre, des abords du Parc Edith-Piaf, et des dépôts et ramassages des ordures ménagères à proximité des futurs containers, proposés par l’Agglo, sans contraindre la circulation sur chaussée.