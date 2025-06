Balade théâtrale nocturne : Les âmes lointaines

Quand la nuit tombe, les « Mots passant » s’éveillent… La compagnie L’Incertaine vous invite à une balade théâtrale immersive et frissonnante, inspirée de contes fantastiques de Guy de Maupassant.

À la lueur des lanternes, suivez les voix des Âmes Lointaines et laissez-vous emporter par une atmosphère mystérieuse, entre rêve et inquiétude. Pensez à apporter : une lanterne, un coussin et… votre courage ! Une expérience unique mêlant nature, théâtre et littérature, à ne pas manquer !