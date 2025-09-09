La marche, activité douce, permet de prendre le temps de la parole, de la rencontre de l’autre, et de créer de la convivialité pour une sociabilité positive.
Balade urbaine : Découverte de la trame verte et des jardins des Hauts de Valence – Semaine d’information sur la santé mentale
Les habitants guides verts (Green’Ters) des Hauts de Valence invitent tous les citoyens curieux de Valence à venir à leur rencontre et recréer des liens autour de la nature en
ville au moyen d’une déambulation entre 6 jardins du quartier. Sur inscription.
4 allee Severine 26000 Valence Tél. 07 82 27 55 74