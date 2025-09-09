Visites

Balade urbaine : Découverte de la trame verte et des jardins des Hauts de Valence – Semaine d’information sur la santé mentale

Les habitants guides verts (Green’Ters) des Hauts de Valence invitent tous les citoyens curieux de Valence à venir à leur rencontre et recréer des liens autour de la nature en
ville au moyen d’une déambulation entre 6 jardins du quartier. Sur inscription.

Le 11/10/2025 10:00

4 allee Severine 26000 Valence Tél. 07 82 27 55 74

Gratuit pour les visiteurs

La marche, activité douce, permet de prendre le temps de la parole, de la rencontre de l’autre, et de créer de la convivialité pour une sociabilité positive.