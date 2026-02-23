Ballade poétique

Leur sensibilité commune les oriente sur les chemins de la création. Recherche, patience, réflexion, aboutissent à la rencontre d’auteurs. …

Croisements audacieux : Fernando Pessoa, Mathieu Cauchie, Jacques Prévert, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire et bien d’autres. Une balade à livres ouverts.

Mosaïque mais cohérence, pour préserver le sens.

Instants choisis, moments croustillants, pépites glanées.

La musique est une respiration.

La chanson, une envolée.

La musicalité des voix donne à chaque mot résonance, couleur, rythme et intensité.

La sobriété du décorum offre l’espace.

Le silence permet d’entendre plus loin.

Ceci est une invitation à la poésie…