Ballade poétique

Croisements audacieux : Fernando Pessoa, Mathieu Cauchie, Jacques Prévert, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire et bien d’autres. Une balade à livres ouverts.
Mosaïque mais cohérence, pour préserver le sens.
Instants choisis, moments croustillants, pépites glanées.
La musique est une respiration.
La chanson, une envolée.
La musicalité des voix donne à chaque mot résonance, couleur, rythme et intensité.
La sobriété du décorum offre l’espace.
Le silence permet d’entendre plus loin.
Ceci est une invitation à la poésie…