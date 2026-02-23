Spectacle

Ballade poétique

Leur sensibilité commune les oriente sur les chemins de la création.
Recherche, patience, réflexion, aboutissent à la rencontre d’auteurs. …

Le 29/03/2026 16:00

16 avenue Jean Moulin 26100 Romans-sur-Isère Tél. 06 22 57 91 07

Payant

Croisements audacieux : Fernando Pessoa, Mathieu Cauchie,  Jacques Prévert, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire et bien d’autres. Une balade à livres ouverts.

Mosaïque mais cohérence, pour préserver le sens.
Instants choisis, moments croustillants, pépites glanées.
La musique est une respiration.
La chanson, une envolée.
La musicalité des voix donne à chaque mot résonance, couleur, rythme et intensité.
La sobriété du décorum offre l’espace.
Le silence permet d’entendre plus loin.

Ceci est une invitation à la poésie…