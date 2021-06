Ballaké Sissoko en concert

Le nom de Ballaké Sissoko résonne aujourd’hui aussi limpidement que les notes de sa kora. Cette harpe-luth à 21 cordes d’origine mandingue est un héritage familial transmis par son père, Djelimady Sissoko, parmi les plus illustres joueurs de l’Ensemble instrumental du Mali.

Après ses débuts marqués par une collaboration avec les plus grandes griottes maliennes et un premier album sous le nom de Kora music from Mali en 1997, Ballaké Sissoko a dessiné son chemin sans jamais se séparer de son instrument de prédilection. Sans cesse régénéré par sa pratique quotidienne et par les rencontres artistiques qui jalonnent son parcours, Toumani Diabaté, Taj Mahal, Sting, Ludovic Einaudi, Vincent Segal, le » Grand maître » de la kora, qui est à Africolor comme chez lui.