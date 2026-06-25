Ballet acrobatique : Ka-In

Une partition acrobatique tourbillonnante, un spectacle endiablé et explosif, à couper le souffle !

Quand l’univers poétique et visuel de Raphaëlle Boitel rejoint la virtuosité des circassiens du Groupe Acrobatique de Tanger, déjà accueilli avec F.I.Q (Réveille?toi) en 2023, le résultat est détonnant.

Fondé en 2003 pour conjuguer au présent la tradition de l’acrobatie marocaine – joyau du patrimoine – le collectif a évolué au fil de compagnonnages avec des artistes d’horizons multiples, nourrissant une démarche pluridisciplinaire vivifiante.

En 2025, c’est avec la metteuse en scène et chorégraphe Raphaëlle Boitel que le collectif imagine une épopée circassienne énergique, inspirée par la quête d’émancipation qu’incarne la ville de Tanger, au carrefour des mers et des continents.

Baigné dans un clair?obscur transpercé par un puissant » Bleu Maroc » qui illumine la scène, KA?IN se joue des tensions entre le mouvement collectif et les corps des acrobates. Portés vertigineux, sauts, pyramides humaines, roues et impacts semblent menacer les murs d’effondrement. Acrobaties en cascade et énergie exaltée, KA?IN est tout à la fois un hymne à la jeunesse, un élan de vie et un cirque dansé, ancré dans la culture berbère, le regard tourné vers l’avenir.