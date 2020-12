Ballet RusskaShow

Les Ballets RusskaShow, sous la direction d’Alexis Kozenko et Tatiana Lagojduik, vous entrainent dans un enchainement varié de tableaux au coeur de la Russie.

Pour donner le ton, le spectacle débute par un Kazatchock de circonstance avant d’inviter le spectateur dans un tourbillon coloré de danses et de musiques à travers la Russie, l’Ukraine, la Géorgie, la Sibérie… Violons tziganes et danses slaves emportent alors les coeurs dans une virée artistique hautement professionnelle. Un grand moment enchanteur qui unit le public et les artistes pour une grande fresque de l’âme slave.