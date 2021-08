Banan’n Jug – Parfum de Jazz

Banan’n jug est un ‘jug band’, mélange d’instruments classiques (banjo, piano, contrebasse) et d’instruments de fortune (washboard, kazoo).

Laure Colson (banjo, chant), Marine Fourest (contrebasse,chant), Caroline Sentis (kazoo, chant), Natacha Ghaddar (washboard, chant).

On songe au blues, au jazz des origines. hasard ? non bien sûr. car c’est bien à une promenade en vieille amérique, chaude, poussiéreuse, mal élevée, un rien nostalgique, que nous convient pour ouvrir joyeusement cette édition 2020 quatre belles voix féminines, bien harmonisées pour revisiter dirty blues, calypso swing et negro spirituals desquels naquit le jazz au début du siècle dernier : l’histoire, aujourd’hui.