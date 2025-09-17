Banquet Mortel en musique

Parce qu’il y a dans la vie de ces instants ou rien ne vaut un bon banquet de la musique et du beau monde pour papoter.

Banquet Mortel en musique
Le 20/09/2025 20:00

203 route de la gare 26400 Piégros-la-Clastre

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs