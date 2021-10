Barbara Furtuna, voix corses

Avec plus de 1200 concerts un peu partout dans le monde, Barbara Furtuna est devenu, en 20 ans d’existence, incontournable sur la scène vocale. Le quatuor reste fidèle à l’esprit du chant corse tout en le revisitant grâce à des compositions originales.

Le groupe ne s’est jamais laissé enfermer dans un registre unique et a participé à de nombreux projets avec des artistes d’horizons divers comme l’ensemble baroque l’Arpeggiata, les musiques anciennes de Constantinople ou plus récemment les ténors Plàcido Domingo et Roberto Alagna.