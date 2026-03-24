Près de trente ans après la disparition de Barbara, la comédienne Marie-Sophie Ferdane donne corps et voix à la « longue dame brune ». Accompagnée sur scène par un pianiste, elle invite le public à découvrir une autre facette de la célèbre chanteuse.

Barbara ne chantait pas pour le plaisir ou pour divertir. Elle chantait parce que c’était qui elle était: une femme qui chante. Dans ses interviews, elle jouait du mystère, répondait aux questions par de nouvelles questions et rembarrait les journalistes trop indiscret·e·s. Peut-être que personne n’a su qui était réellement Barbara. Sans lever le voile de mystère qui entoure la chanteuse, le metteur en scène Emmanuel Noblet invite le public à découvrir une nouvelle facette de sa parole, non pas à travers ses chansons, mais avec des extraits d’interviews et de correspondances personnelles. Elle parle alors d’amour, de son rapport à la scène, de son trac ou encore de la jeunesse qui vient l’applaudir. Barbara (par Barbara) dresse le portrait d’une femme au caractère inflexible et aux propos intemporels mais surtout d’une femme passionnée et dévouée à sa musique. « De toute façon, c’est chanter ou mourir » a-t-elle pu dire.