Baston / Abîm

? BASTON

#Motorik #Pop #Krautrock #Howlin’ #Banana #Rennes

Quatre années d’absence auront sans aucun doute suffi à enterrer de facto Baston auprès de tous ceux qui avaient découvert le trio avec un premier EP coup de poing, Gesture, paru en 2015 . Après avoir consolidé leur ancrage finistérien avec le recrutement de Simon « La Roche » Magadur au clavier, Baston signe pourtant contre toute attente son retour avec un premier album, Primates.

Tissé de rythmiques lancinantes, de nappes de clavier glaciales et de guitares hypnotiques derrière lesquelles s’efface le chant spectral de Maxime Derrien, Primates dessine au fil des pistes un krautrock anxiogène et profondément mélodique.

En plein revival 90’s, le groupe confirme ainsi sa maîtrise du timing et son sens affûté du showbusiness.

Bien qu’exécutée avec ce savant mélange d’élégante décontraction et de sympathique amateurisme qui les caractérise, la pop motorik de Baston fait preuve d’une étonnante maîtrise, comme rarement on ne l’entend sur un tout premier album. Si personne n’attendait ce Primates, le premier album de Baston devrait donc néanmoins sans mal marquer les esprits à sa sortie, le 29 novembre 2019, chez Howlin’ Banana Records.

? ABÎM

#Electro #Indus #Shoegaze #Upie

ABÎM ou Anger Burns Inside Me, projet monocéphale de Daniel Arnoux (10000, Gran Mono, Thick, Le Chemin De La Honte) explore les sentiments enfouis et nous emporte avec lui sur des territoires introspectifs. Guitare et chant se fondent dans les ondes incantatoires des synthétiseurs et

boites à rythmes analogiques, donnant naissance à une électro sombre, down tempo et industrielle portée par les basses profondes. Dans un mouvement flou, l’artiste habité, seul sur scène, ose la mise en danger pour faire bouger les âmes et les corps.