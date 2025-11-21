Découvrez un spectacle déambulatoire de percussions brésiliennes dansantes qui offre un répertoire s’inspirant des nombreuses musiques traditionnelles brésiliennes et s’enrichissant chaque année de nouveaux morceaux. Chaque prestation propose ainsi un savant mélange d’enredo, de Samba Reggae, de Samba Afro,de Maracatu auxquels viennent s’ajouter quelques rythmes plus modernes.
Les costumes blancs s’illuminent lors des manifestations nocturnes.
Batucada – Illuminaçao
Envie d’une ambiance brésilienne ? De rythmes endiablés, de danses exotiques ?
Place de l'Europe Place des Clercs 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 09 71
