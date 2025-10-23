A partir de 8 ans / Gratuit / Durée : 45 minutes
Quand vous visitez un musée, avez-vous déjà songé à ce qui se passe une fois les portes refermées ? Saviez-vous que les statues pouvaient descendre de leur socle et les modèles de leur toile, se déplacer tel un chat ou un ours dans les galeries, se dégourdir les jambes, et même se retrouver pour discuter, raconter les derniers potins du petit monde des oeuvres, et critiquer ou s’interroger sur les visiteurs du jour ?
Découvrez les oeuvres prendre vie ! Un jeu de miroir fascinant imaginé et dessiné par le maître du noir et blanc Christophe Chabouté, dont la BD » Musée » est ici adaptée en musique par l’orchestre de poche de la Compagnie Faltazi.
Ce spectacle, sélectionné et financé par la Médiathèque Départementale, est proposé dans le cadre de » De Lignes en scène » la saison culturelle des médiathèques
BD-Concert d'aprés la BD Musée
BD-Concert d’après la BD » Musée » de Chabouté par la Compagnie Faltazi.
