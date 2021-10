BD/Concert – Là où vont nos pères

Pass Sanitaire Obligatoire. Un BD-concert s’appuyant sur la bande dessinée « Là où vont nos pères » de Shaun Tan et mis en musique par Florent Hermet et sa contrebasse.

Florent Hermet s’inspire de cette histoire universelle et de ces images fortes pour créer, seul avec sa contrebasse, une musique intérieure douce et puissante, entre écriture et improvisation.

Le livre : Un homme fait sa valise. Il quitte sa femme et sa fille. Il embarque à bord d’un navire pour traverser l’océan. Destination : la terre promise, un pays inconnu. Cet homme est un émigrant. Là-bas, dans ce pays nouveau et étrange où il doit réapprendre à vivre, il rencontrera d’autres gens, exilés comme lui, eux aussi perdus dans ce monde nouveau… Le récit poétique d’un exode qui touche à l’universel. BD sans parole, primé lors du Festival d’Angoulême, » Là où vont nos pères » est un album inclassable, d’une grande poésie et délicatesse.