Avec la Ludothèque de Romans, venez decouvrir et essayer une sélection de jeux adaptés à votre tout-petit.

Bébés Ludo – Jeux pour tous petits
Le 02/04/2026 10:00

rue Ninon Vallin 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 70 33 58

Gratuit pour les visiteurs