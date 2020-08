Beethoven & Co – Tutti en Baronnies

Concert en partenariat avec l’académie « Tutti en Baronnies » avec L’Ensemble Souffle Nomade – Trio d’argent, ses invités et ses stagiaires

Le dimanche 23 août 2020 à 21h à la salle des fêtes la Palun de Buis les Baronnies nous poursuivrons cette année notre partenariat avec l’académie » Tutti en Baronnies » dirigée par François Daudin-Clavaud, pour un concert réunissant amateurs et professionnels, formation toujours très fructueuse pour les uns et les autres.

En cette année 2020 si particulière l’académie a maintenu son rendez-vous annuel dans le respect des règles sanitaires et accueillera ses stagiaires mais aussi le grand flûtiste et chef d’orchestre Patrick Gallois.

Ce concert intitulé » Beethoven & Co » nous permettra de fêter le 250ème anniversaire de la naissance du compositeur avec un programme original et divertissant regroupant des oeuvres surprises du compositeur Ludwig van Beethoven et d’autres pièces de ses contemporains mais pas seulement…

Ludwig van Beethoven, Arvo Part, Georges Abraham, Schneider, Freidrich Kuhlau…

– L’Ensemble Souffle Nomade – Trio d’argent: François Daudin Clavaud, Xavier Saint-Bonnet et Michel Boizot

– Guillaume Dettmar – alto

– Invité Master Class: Patrick Gallois – flûte