Bérets des Villes c’est l’histoire de deux gars qui, après une rencontre sportivo-musicale déterminante en 2016, ont décidé de créer un projet en écrivant leurs propres chansons françaises. Nico pousse la chansonnette et écrit ses textes pour partager des tranches de vie, en petites touches de nostalgie positive ou de franche marrade, David arrose le tout d’une musique délicate et instinctive. C’est cela « Bérets des Villes », deux potes, une guitare, deux voix et de la bonne humeur.

Quatre albums auto-produits sont déjà sortis. En 2017 : « Chez qui tu veux », en 2018 : « La clique rapplique », en 2019 : « On garde le rythme » et enfin en 2021 « Quatre à la suite ».

Qu’on se le dise, de scènes en festivals locaux, le groupe s’étoffe, selon les lieux, de copains musiciens qui complètent leurs balades régionales : violon, cajón et percus, accordéon, basse, batterie, « Bérets des Villes » rêve de parcourir les routes improbables de France.