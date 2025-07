Au coeur de l’été, notre cour s’animera de mots et de rires, avec un spectacle réjouissant : « Bêtes de scène », une série de dix saynètes où les animaux tiennent la vedette. Un bestiaire inattendu, drôle et sensible, où les voix animales s’élèvent, espiègles et profondes, pour murmurer à l’oreille des hommes leurs travers et leurs élans.

Des fables légères et des clins d’oeil au vivant, entre sourires, éclats d’humanité et petites sagesses glanées en chemin.

La participation à la soirée est fixée à 15EUR par personne, collation comprise ? une manière de soutenir l’accueil de ce spectacle.