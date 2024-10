BI.BA BINGY

Acoustic Session

Créé à Madagascar en 2000, le BI.BA Band créé par Kazy Bingy se démarque par ses créations musicales qui ont pour ancrage l’île de Madagascar, un reggae teinté d’influences éclectiques allant du roots jamaïcain des années 70 aux mélodies de l’Océan Indien.

Avec leur duo harmonieux, Kazy, chanteur et musicien et Yann qui l’accompagne aux percussions nous emmèneront dans un voyage où se mêlent la douceur, la fête et le cri de la révolte..