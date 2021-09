Bien-être intergénérationnel – Semaine Bleue 2021

Mon moment magique : enchaînement de rituels bien-être, simple et facilement reproductible à la maison, jeux, relaxation, gratitude, respiration, dessin, pratique corporelle …

Ressources bien-être simples et précieuses pour gagner et développer son calme intérieur.

Atelier en duo (un adulte et un enfant) pour créer ou renforcer le lien entre l’adulte et l’enfant, fabriquer des souvenirs, inciter à plus de partage en famille.

Gratuit et ouvert à tous (inscription en duo (un grand-parent et son petit-enfant entre 5 et 12 ans) avant le 5 octobre.

Atelier dans le cadre de la Semaine Bleue 2021, organisé par le Centre social Carrefour des Habitants, la Maison des Possibles, en partenariat avec le CAP Drôme Provençale.