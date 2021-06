Biennale de céramique – rencontres des invitées et démonstration de savoir-faire

Démonstration de technique du pincé et du colombin samedi 10h à 12h dimanche 14h à 16h et lundi 1àh à 12h et 14h à 16h par Juana Maillot

Le modelage de poupées et de bougeoirs, samedi 14h à 16h, dimanche de 1§h à 18h, lundi 10h à 12h et 14h à 16h.

La technique des plaques et du colombin samedi 16h à 18h, dimanche de 10h à 12h et lundi de 10h à 12h et 14h à 16h avec Ignota Pothon

Exposition Ecclestisme, du 2 au 28 juin 2021. Galerie Craft, 50 rue du bourg, 26220 Dieulefit. Ouvert mer, jeu de 14h à 18h et ven, sam de 10h à 13h et 14h à 18h.

Pendant le week-end de 26 au 28 juin, marché des potiers (74 exposants professionnels) , 1 parcours céramiques dans 6 jardins et parcours jeunes céramistes dans les 3 galeries, exposition Génération céramiste vol11 et Dieulefit, un pays de tradition potière à la Maison de la céramique, projections court métrages…

Renseignements sur https://www.facebook.com/DieulefitBiennaleCeramique

@DieulefitBiennaleCeramique