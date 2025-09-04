Exposition

Biennale « Formes et Couleurs du Temps »

Cette année, notre Biennale en hommage à Michel Dobelli, organisée par Mireille Reboul, vice-présidente d’Arts Passion et la plasticienne Anny Blaise, s’associe au collectif Livre Libre et à l’association Atelier 26…

du 27/10/2025 au 02/11/2025

Place de l'Université 26000 Valence Tél. 04 75 42 99 67

Gratuit pour les visiteurs

pour proposer une Biennale du Livre d’Artiste.
La Salle des Clercs ouvrira ses portes à 14 artistes pour la Biennale du Livre d’Artiste, un événement inédit dédié à la création contemporaine où le livre devient oeuvre d’art.