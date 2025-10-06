Après une courte visite du château, entrez dans l’atelier de l’alchimiste du Comte. Avec lui, apprenez les secrets de l’alchimie et des plantes. Certaines sont médicinales, d’autres mortelles… Choisissez une recette à effectuer et repartez avec votre mixture.
_
> Les 20, 21, 24, 27, 30 et 31 OCT à 15h30
> A partir de 8 ans
> Réservations en ligne sur chateaudegrignan.fr
Bienvenue chez l’alchimiste
Visite-atelier dès 8 ans
23 rue Montant au Château 26230 Grignan Tél. 04 75 91 83 50
