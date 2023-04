Bike & Run VTT Trail

Qui dit nouvelle édition, dit nouveautés : plus de distance, plus de dénivelé, plus de difficultés (selon les secteurs).

Randonnée pédestre 10 km – départ de 9h30 à 10h30

Parcours Trail (off) 13 km +300D – départ à partir de 9h et jusqu’à 10h30

Parcours Trail (off) 22 km +600D – départ à partir de 9h et jusqu’à 10h30

Rando VTT 26 km +400D – départ à partir de 8h et jusqu’à 9h30

Rando VTT 33 km +600D – départ à partir de 8h et jusqu’à 9h

Rando VTT 43 km +1300D – départ à partir de 8h et jusqu’à 8h30

1 à 3 ravitaillements selon les circuits.

Restauration (plat chaud traiteur) sur place sur réservation avant le 22 avril (infos et tarifs à venir, sur demande)

Inscriptions sur place à partir de 7h30 (10 EUR).

Plusieurs parkings à disposition.

INFOS et ACTUS sur les réseaux sociaux Facebook cave.lavinsobraise – Insta cavelavinsobraise