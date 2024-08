Au vu du succès rencontré en 2023, le Festival Page Blanche est heureux de vous présenter sa 2e édition ! Il s’adresse à tous, familiers des concerts classiques ou non et propose à un très large public l’occasion d’entendre des artistes d’exception.

Concert du quatuor Page Blanche (musiciens de l’Orchestre de Paris).

« Bill Evans et ses maîtres »

Et si nous passions une soirée dans la tête de Bill Evans ?

Soulignant le lien étroit qui s’est peu à peu établi au milieu du XXe siècle entre le jazz et la musique classique, ce programme propose de mettre en écho les oeuvres de grands compositeurs classiques qui ont inspiré le génial Bill Evans avec ses propres compositions.

Evénement exceptionnel : une création mondiale du compositeur anglo-australien Luke Styles !

Oeuvres de Bill Evans, Debussy, Ravel, Brahms, Bach…

Durée de la soirée pause comprise : 1h30 environ.

A l’issue du concert, le public est convié à rejoindre les musiciens autour d’un verre.

Cette année, 3 programmes différents seront donnés dans divers lieux de notre belle région : Buisson, Nyons, Valréas, La Garde-Adhémar et Colonzelle pour un total de 6 concerts.

Pendant toute la durée du festival, vous pourrez aussi admirer les photos du photographe Pierre Devin à la Tour de Guet de Buisson.

Entrée libre tous les jours de 11h à 18h.