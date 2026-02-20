Au bistrot d’un petit village, trois compères de longue date commentent au coin du zinc l’actualité du monde sous le regard attendri de Mirabelle, la tenancière. Celle-ci va leur annoncer une nouvelle qui pourrait bouleverser leur quotidien : stupéfaction, colère, déception, tout s’écroule autour d’eux !
Spectacle
Bistrot à Gogos – compagnie Zazie7
Bistrot à Gogos est une comédie tendre et pathétique qui dresse le portrait de ces gens de « rien » pour qui le bistrot est tout
Le 07/03/2026 20:30 Informations complémentaires
