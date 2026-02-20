Spectacle

Bistrot à Gogos – compagnie Zazie7

Bistrot à Gogos est une comédie tendre et pathétique qui dresse le portrait de ces gens de « rien » pour qui le bistrot est tout

Le 07/03/2026 20:30

4 place de la fontaine 26400 Piégros-la-Clastre Tél. 04 75 85 92 27

Payant

Au bistrot d’un petit village, trois compères de longue date commentent au coin du zinc l’actualité du monde sous le regard attendri de Mirabelle, la tenancière. Celle-ci va leur annoncer une nouvelle qui pourrait bouleverser leur quotidien : stupéfaction, colère, déception, tout s’écroule autour d’eux !