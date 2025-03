BLACK DOG – expo/collage

A l’occasion de la diffusion du film BLACK DOG dans le cadre du festival Fureurs d’avril, participez dès maintenant à notre expo/collage en envoyant un portait de vous et votre chien que nous imprimerons et collerons au format A3 sur la façade du ciné !

mediation@cinegalaure.fr

ou réseaux sociaux en MP

Et rendez-vous en salle la semaine du 16 avril pour découvrir le film !