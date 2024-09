Fable clownesque et musicale dans l’espace public ou espace non-dédié qui entrelace le réel et la fiction pour parler de l’effraction soudaine du chaos dans nos vies, de ces moments où en un instant tout bascule…

Black Out (ou comment laisser passer la lumière)

Elle – habitée par le clown triste et l’auguste à la fois, vacillant toujours entre joie et profonde mélancolie, arrive ici pour tenter de se fondre à l’ombre. Pour tenter de comprendre, de savoir, de donner du fil à retordre au chaos.

Si j’arrive à devenir l’obscurité moi-même, elle me fera peut-être moins peur ?

Si j’arrive à percer un trou dans le noir du monde, peut être que je réussirai à faire passer un petit peu d’air par ici et que tout sera moins lourd ?

Elle – habitée par tout et rien, tente de défier le vide, le sien et celui des autres. Elle voudrait faire entendre aux gens le silence, leur propose qu’ils se bandent les yeux, pour vraiment sentir.

Mais quand on joue au chaos, on ne sait jamais ce qui peut arriver.

Durée 30 min | à partir de 8ans